В Подмосковье мужчина обстрелял людей на базе отдыха

Двое пострадавших обратились за медицинской помощью.

В Московской области мужчина устроил драку со стрельбой. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

Инцидент произошел на базе отдыха в деревне Бездедово. Согласно данным ведомства, на пульт правоохранительных органов поступило сообщение о драке. Позже было установлено, что между тремя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них совершил выстрелы из травматического оружия.

В результате конфликта, двое пострадавших получили травмы и были вынуждены обратиться в медицинское учреждение. Третий участник драки был задержан полицией.

В настоящее время проводится проверка произошедшего.

Ранее в Саратовской области ребенок случайно ранил себя из пистолета.

Фото: pixabay.com

