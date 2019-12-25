В Подмосковье мужчина обстрелял людей на базе отдыха

В Московской области мужчина устроил драку со стрельбой. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.
Инцидент произошел на базе отдыха в деревне Бездедово. Согласно данным ведомства, на пульт правоохранительных органов поступило сообщение о драке. Позже было установлено, что между тремя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них совершил выстрелы из травматического оружия.
В результате конфликта, двое пострадавших получили травмы и были вынуждены обратиться в медицинское учреждение. Третий участник драки был задержан полицией.
В настоящее время проводится проверка произошедшего.
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Фото: pixabay.com
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