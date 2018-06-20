В Ленобласти парень пытался изнасиловать спящую 60-летнюю подругу матери

Он был в состоянии алкогольного опьянения.

В Бокситогорском районе Ленинградской области будут судить 25-летнего жителя Пикалево, который попытался изнасиловать 60-летнюю подругу своей матери. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Ленобласти.

По данным следствия, 20 октября 2018 года пьяный молодой человек пробрался ночью в квартиру к 60-летней женщине. Он напал на нее, когда она спала, молодой человек избил ее и попытался изнасиловать. Однако, женщина оказала сопротивление и позвала на помощь соседей.

По факту было возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное проникновение в жилище" и "Покушение на изнасилование". Ранее юноша уже был судим.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV