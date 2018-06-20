Узбек дважды попытался изнасиловать жительниц Колпино

Обе попытки оказались неудачными, женщины оказали активное сопротивление.

В Колпинском районе задержан 29-летний уроженец Узбекистана, который подозревается в нападении на двух местных жительниц. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По версии следствия, мужчина 3 и 23 марта в Колпинском районе напал на двух местных жительниц, которые оказали ему активное сопротивление.

Следственными органами СКР по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных п. ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование). Следственные органы СКР

Подозреваемый пытался изнасиловать двух представительниц женского пола 1973 и 2000 годов рождения. Расследование продолжается, решается вопрос об аресте гражданина Узбекистана.

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Фото: Piter.TV​​​​​​​