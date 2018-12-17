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Наркоман сядет в тюрьму за нападение на 91-летнего пенсионера
Сегодня, 14:30
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Rybka123

Наркоман сядет в тюрьму за нападение на 91-летнего пенсионера

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Он забрал у жертвы ценности, 27 тысяч рублей, а затем избил.  

Петербуржец предстанет перед судом по обвинению в нападении и грабеже пенсионера в Красносельском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

По версии следствия, обвиняемый совершил преступление в парадной одного из домов на проспекте Ленина. Злоумышленник подкараулил 91-летнего пенсионера у входа в его квартиру и приставил к горлу жертвы нож. Он забрал у жертвы ценности, 27 тысяч рублей, а затем избил.  

Мужчину задержали. Установлено, что злоумышленник страдает наркозависимостью. Дело передано в суд. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

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Фото: Piter.TV

Теги: красносельский район, нападение на пенсионера, наркоман
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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