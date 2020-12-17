  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:57
70
d_s_sarkisov
Код вставки плеера

В Pfizer прокомментировали госпитализацию медработника США после вакцинации

0 0

Представители компании взаимодействуют по этому вопросу с властями штата Аляска.

Фармацевтическа компания Pfizer прокомментировала госпитализацию медработницы из США после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в штате Аляска. Накануне у медработницы проявилась сильная аллергическая реакция после введения препарата от BioNTech и Pfizer. До этого схожая реакция на вакцину проявилась у двух медработников в Великобритании.

Представители Pfizer взаимодействуют по этому вопросу с властями штата Аляска. Они будут тщательно отслеживать все сообщения и "при необходимости обновлять формулировки на этикетках".

Ранее стало известно, что Светлана Тихановская ведет переговоры с Евросоюзом о поставках вакцины от COVID-19 в Белоруссию.

Видео: CNN

Теги: pfizer, аляска, вакцина, коронавирус, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии