В Петровском пруду утонул мужчина с бусами

Молодой человек скончался в воскресенье, 29 июля.

Из Петровского пруда в Петербурге вытащили тело молодого человека. Об этом сообщает издание "Фонтанка".

Молодой человек скончался в воскресенье, 29 июля. На пляже спасатели обнаружили пакет с его личными вещами. Внутри лежали спортивный костюм, черная футболка и деревянные бусы. Очевидцы рассказали, что мужчина зашел в воду, начал плавать, а потом неожиданно стал тонуть. Никто не смог его спасти.

Личность утонувшего пока установить не удалось. По информации "Фонтанки", эксперты не нашли на теле мужчины признаков насильственной смерти.

Напомним, что в Петербурге на Димитровских карьерах утонул мужчина.

Фото: pixaabay.com