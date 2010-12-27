На Димитровских карьерах утонул мужчина

В Петербурге обнаружен еще один утопленник.

Во Фрунзенском районе погиб местный житель. Как сообщают очевидцы, мужчина ушел купаться на территории Димитровских карьеров, но не смог выплыть. В результате поисками жертвы занялись спасатели. Позже им удалось обнаружить труп петербуржца.

На место была вызвана бригада скорой помощи. Прибывшим медикам осталось только зафиксировать смерть мужчины. Реанимационные действия не дали результатов.

Свидетели событий отметили, что несмотря на трагедию, в воде остались люди. Они продолжили купание в тот момент, когда из водоема вытаскивали человека. Полиция установила, что погибший проводил время вместе с компанией друзей. Молодые люди находились в подвыпившем состоянии. В какой-то момент они просили отдыхающих дать им надувной матрас, чтобы самостоятельно найти пропавшего знакомого.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб