В Петропавловской крепости пройдет фестиваль "Чудо света"

Музыкальное сопровождение подготовил специально для фестиваля композитор и пианист Павел Андреев.

С 4 по 6 ноября в Петропавловской крепости пойдет фестиваль "Чудо света". Гостей ждет свето-музыкальное шоу: холстами для мультимедийных изображений станут Петровские ворота, главная аллея и стены Нарышкина бастиона.

Музыкальное сопровождение подготовил специально для фестиваля композитор и пианист Павел Андреев. Отметим, что посетители смогут узнать больше об искусственном интеллекте и даже сгенерировать новое произведение искусства на Соборной площади. Желающим предлагают написать первую строчку стихотворения, которую нейросеть преобразует в четверостишие.

Ранее в Петроградском районе фестиваль "Чудо света" ограничит движение транспорта. С 4 по 6 ноября с 17:30 до 23:30 нельзя будет проехать по проспекту Добролюбова в направлении от Мытнинской набережной к Кронверкской набережной.

Фото: Вконтакте / Фестиваль "Чудо Света"