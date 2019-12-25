В Петроградском районе фестиваль "Чудо света" ограничит движение транспорта

С 4 по 6 ноября с 17:30 до 23:30 нельзя будет проехать по проспекту Добролюбова в направлении от Мытнинской набережной к Кронверкской набережной.

В Петербурге временно ограничат движение по нескольким улицам из-за фестиваля "Чудо Света". Об этом в среду, 2 ноября, рассказали в пресс-службе Смольного.

С 4 по 6 ноября с 17:30 до 23:30 нельзя будет проехать по проспекту Добролюбова в направлении от Мытнинской набережной к Кронверкской набережной.

В эти же дни с 17:15 до 23:30 будет перекрыто движение по Мытнинской набережной от Зоологического переулка до Кронверкского проспекта. Также с 17:30 до 23:30 проезд будет недоступен по Кронверкской набережной и дороге на территории Александровского парка вдоль дома № 3/2 по Кронверкской набережной.

Ранее в Петродворцовом районе Петербурга появился район Кикенка. Этот район расположен между Санкт-Петербургским шоссе, рекой Кикенкой, Балтийским направлением железной дороги и ручьем Стрелка в поселке Стрельна.

Фото: Piter.tv

