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Утром петербуржцев напугали выстрелы на Большой Пушкарской
Сегодня, 11:15
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Alena_Zinovieva

Утром петербуржцев напугали выстрелы на Большой Пушкарской

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Группа людей открыла стрельбу из травмата.

Утром 12 марта в Петроградском районе Петербурга произошел конфликт со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.

Информация о выстрелах поступила от жителей домов на Большой Пушкарской около девяти часов утра. Один из участников конфликта выхватил травматический пистолет и открыл стрельбу по оппонентам.

По факту случившегося проводится проверка. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего

Ранее мы писали, что под Петербургом мужчина расстрелял знакомого из травмата.

Фото: Piter.TV

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Теги: выстрелы, стрельба, травматический пистолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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