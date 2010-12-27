Утром петербуржцев напугали выстрелы на Большой Пушкарской

Группа людей открыла стрельбу из травмата.

Утром 12 марта в Петроградском районе Петербурга произошел конфликт со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.

Информация о выстрелах поступила от жителей домов на Большой Пушкарской около девяти часов утра. Один из участников конфликта выхватил травматический пистолет и открыл стрельбу по оппонентам.

По факту случившегося проводится проверка. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего

Ранее мы писали, что под Петербургом мужчина расстрелял знакомого из травмата.

Фото: Piter.TV