Появилось видео ДТП в Петроградском районе с участием кареты скорой помощи

Водитель на легковушке не пропустил скорую помощь.

В Петроградском районе в ДТП попала машина скорой помощи. В результате аварии образовывается пробка. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Вечером 3 апреля на перекрёстке проспекта Медиков и улицы Профессора Попова произошла авария, одним из участников которой стала кареты скорой помощи. Корреспондент сообщает, что водитель KIA не пропустил скорую помощь с работающими, на тот момент, спецсигналами.

На место прибыли сотрудники скорой помощи. В аварии никто не пострадал. Также очевидцы сообщают, что от станции метро "Петроградская" собирается пробка. Все троллейбусы встали, так как нет места для проезда. Уточняется, что для движения открыт левый ряд.

На видео также можно заметить, что было три участника ДТП - велосипедист, транспортное средство которого прижато между ограждением и автомобилем KIA.

Сегодня Piter.TV писал, что на Пулковском шоссе автомобиль снёс ограждение и выехал на газон. В результате аварии пострадал ребёнок 2-х лет.

Видео: Piter.TV

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург