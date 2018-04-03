Очевидцы: на Пулковском шоссе автомобиль снёс ограждение, пострадал ребенок 2-х лет

Сотрудники скорой помощи заносили ребёнка, укатанного в одеяло.

Ну Пулковском шоссе водитель снёс ограждение. Мобильный корреспондент Piter.TV сообщает, что при аварии пострадал ребёнок 2-х лет.

Сегодня вечером, 3 апреля на Пулковском шоссе возле магазина METRO водитель Ford Focus не справился с управлением, снёс ограждение и заехал на газон.

Сообщается, что на место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и карета скорой помощи. Вероятно, что в ДТП пострадал ребёнок до 2-х лет, так как врачи заносили в машину человека небольшого роста, закутанного в одеяло.

Сегодня днём Piter.TV публиковал видео смертельной аварии в Рязанской области на трассе М-6. В результате ДТП погибло 3 человека.

Видео: Piter.TV