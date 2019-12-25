Её создадут на месте яхт-клуба "Петроградеца".

В пятницу, 8 мая, стало известно о том, что в Петроградском районе появится сапсерф-станция. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Глава администрации Петроградского района Иван Громов отметил, что сапсерф-станцию и причальная линия появится на месте яхт-клуба "Петроградеца".

Как и обещали, мы сделаем полноценные стояночные места для 70 лодок, где будут подведены коммуникации отметил Громов

Также Глава администрации Петроградского района заявил, что стояночные места будут бюджетными.

Ранее мы сообщали о том, что Горэлектротранс намерен взять в лизинг троллейбусы на 1 млрд рублей.

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