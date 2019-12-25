В пятницу, 8 мая, стало известно о том, что в Петроградском районе появится сапсерф-станция. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Глава администрации Петроградского района Иван Громов отметил, что сапсерф-станцию и причальная линия появится на месте яхт-клуба "Петроградеца".
Как и обещали, мы сделаем полноценные стояночные места для 70 лодок, где будут подведены коммуникации
отметил Громов
Также Глава администрации Петроградского района заявил, что стояночные места будут бюджетными.
Ранее мы сообщали о том, что Горэлектротранс намерен взять в лизинг троллейбусы на 1 млрд рублей.
Фото:pixabay
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