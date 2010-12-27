На Петрозаводской ночью сгорела Skoda

Пожар тушили больше часа.

В ночь на вторник в Петербурге полностью сгорела иномарка Skoda. На месте работали девять пожарных. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного МЧС примерно в 3 часа ночи, 6 октября. Во дворе дома на Петрозаводской улице, 16, загорелся автомобиль.

Автомобиль марки "Шкода" выгорел по всей площади. В 4:29 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших уточняются. пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

На месте пожара работали две машины и девять спасателей.

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Фото: Piter.TV