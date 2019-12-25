В Петроградском районе планируется строительство высокотехнологичного Арт-парка

На объекте разместят прогулочные дорожки, водоемы, развлекательно-познавательные зоны и зоны отдыха, фонтанный комплекс.

Сегодня, 15 июня, в рамках ПМЭФ-2023 вице-губернатор Петербурга Николай Линченко и заместитель Управляющего делами Президента РФ Ольга Лякина подписали соглашения о намерениях, направленное на реализацию проекта по созданию высокотехнологичного пространства в Петроградском районе. Об этом рассказали в Аппарате вице-губернатора Северной столицы.

Арт-парк планируют реализовать на проспекте Добролюбова недалеко от комплекса зданий Верховного Суда РФ и Судебного департамента при Верховном суде РФ и Дворца танцев Б. Эйфмана.

На объекте разместят прогулочные дорожки, водоемы, развлекательно-познавательные зоны и зоны отдыха, фонтанный комплекс.

Финансирование Арт-парка осуществят за счет средств федерального бюджета. Проектная документация по созданию пространства на данный момент находится на стадии разработки. Сроки сдачи объекта не определены.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге откроют образовательный центр "Сириус-Зеркальный" для одаренных детей и педагогов.

Фото: Piter.TV