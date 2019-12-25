В Петербурге откроют образовательный центр "Сириус-Зеркальный" для одаренных детей и педагогов

Сегодня, 15 июня, губернатор Петербурга Александр Беглов и руководитель Образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева подписали соглашение о создании центра "Сириус-Зеркальный" на ПМЭФ-2023. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального района.
Президент Путин Владимир Владимирович поддержал нашу инициативу. Здесь будут разрабатываться инновационные модели для выявления и поддержки талантов молодых людей всего Северо-Запада.
Александр Беглов, губернатор Петербурга
Дети и преподаватели смогут учиться круглый год на профильных сменах. К примеру, отдельное направление займет переподготовка педагогов в сферах науки, образования, искусства и спорта.
Ранее мы сообщали о том, что в туалетных комнатах ПМЭФ установили специальные кувшины для мусульман.
Фото: Администрация Петербурга
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