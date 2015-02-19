В туалетных комнатах ПМЭФ установили специальные кувшины для мусульман

Организаторы позаботились о культурных потребностях участников.

В туалетных комнатах на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) размесили кумганы – специальные кувшины для омовения, которыми пользуются жители мусульманских стран. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru.

Таким образом организаторы позаботились о культурных потребностях участников, многие из которых приехали в азиатских странах. Согласно мусульманским традициям, верующим необходимо совершать омовение с помощью гигиенического кувшина после похода в туалет.

Кроме того, для восточных гостей форума также предусмотрены молельные комнаты.

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Фото: Елена Банокина / АиФ-Петербург