В Петроградском районе мужчина бросал голубей в прохожих

Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности мужчину, который кидал в прохожих голубей, по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов 18 октября.
Инцидент произошел 24 сентября. Вместе с тремя "коллегами" на набережной возле крейсера "Аврора" дебошир предлагал прохожим сфотографироваться с птицами, бросал в них голубей, шумел и выражался нецензурной бранью.
В суд обвиняемый не пришел. Его оштрафовали на 900 рублей.
Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Петербурга утвердила обвинение для мужчины, который использовал доброту петербуржца.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Уникальный препарат, взорвавший Интернет: 7 часов беспрерывного се.кс марафона, каменная эрекция, выносливость как у быка, море спе.рмы и крутые оргазмы и это совершенно безопасно в любом возрасте. Более подробно читайте в блоге---- https://mub.me/xmen