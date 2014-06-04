В Петроградском районе мужчина бросал голубей в прохожих

Его оштрафовали на 900 рублей.

Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности мужчину, который кидал в прохожих голубей, по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов 18 октября.

Инцидент произошел 24 сентября. Вместе с тремя "коллегами" на набережной возле крейсера "Аврора" дебошир предлагал прохожим сфотографироваться с птицами, бросал в них голубей, шумел и выражался нецензурной бранью.

В суд обвиняемый не пришел. Его оштрафовали на 900 рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Петербурга утвердила обвинение для мужчины, который использовал доброту петербуржца.

Фото: Piter.TV