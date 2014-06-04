  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петроградском районе мужчина бросал голубей в прохожих
Сегодня, 20:59
130
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петроградском районе мужчина бросал голубей в прохожих

0 0

Его оштрафовали на 900 рублей.

Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности мужчину, который кидал в прохожих голубей, по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов 18 октября. 

Инцидент произошел 24 сентября. Вместе с тремя "коллегами" на набережной возле крейсера "Аврора" дебошир предлагал прохожим сфотографироваться с птицами, бросал в них голубей, шумел и выражался нецензурной бранью.

В суд обвиняемый не пришел. Его оштрафовали на 900 рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Петербурга утвердила обвинение для мужчины, который использовал доброту петербуржца.

Фото: Piter.TV

Теги: дебошир, крейсер аврора, петроградский районный суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
olegefimov
Сегодня 22:13

Уникальный препарат, взорвавший Интернет: 7 часов беспрерывного се.кс марафона, каменная эрекция, выносливость как у быка, море спе.рмы и крутые оргазмы и это совершенно безопасно в любом возрасте. Более подробно читайте в блоге---- https://mub.me/xmen

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии