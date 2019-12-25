Прокуратура Петербурга утвердила обвинение для мужчины, который использовал доброту петербуржца

Мужчина обокрал комнату, в которую его пустили переночевать по доброте.

Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего уроженца Пермской области. Он обвиняется по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в ноябре прошлого года обвиняемый в комнате 5-комнатной коммунальной квартиры дома на 9-ой линии В.О. похитил ноутбук, кроссовки и денежные средства. Общий ущерб превысил 50 тысяч рублей.

Потерпевший пояснил, что познакомился с обвиняемым в больнице, где лечился. В день происшествия злоумышленник поругался с супругой и попросил пустить его переночевать. Днем потерпевший вышел из квартиры, а обвиняемый похитил его имущество.

Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что перед судом предстанет вор, попавший в квартиру по строительным лесам.

Фото: pxhere

