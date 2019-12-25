Перед судом предстанет вор, попавший в квартиру по строительным лесам

Молодой человек забрался по строительным лесам в чужую квартиру.

Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Алтайского края. Он обвиняется по пункту "а" части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в августе 2023 года обвиняемый забрался в квартиру на Вяземском проспекте. Пока хозяин квартиры спал в другой комнате, фигурант в коридоре нашел сумку, умки похитил беспроводные наушники и 10 Евро. После молодой человек вышел из квартиры и закрыл за собой дверь.

Ущерб составил более 13 тысяч рублей. Потерпевший рассказал, что увидел на подоконнике следы обуви и понял, что его обокрали.

Уголовное дело направлено прокуратурой района в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Гатчине вор пробрался в квартиру по растущему рядом с домом дереву.

Фото: Piter.TV

