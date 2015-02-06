В Петроградском районе коммунальщики закрасили граффити с русскими поэтами

Граффити закрасили спустя пару часов.

В Петроградском районе Петербурга сотрудники коммунальных служб закрасили граффити с портретами Иосифа Бродского, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Софии Парнок, Владимира Маяковского, Земфиры и Даниила Хармса. Об этом рассказали в группе "Петроградская диаспора" в Facebook 22 июля.

Граффити с поэтами и цитатами из их произведений появились в 11 утра на стене дома № 10 по улице Ленина. Спустя пару часов на этом месте уже ничего не было.

Ранее мы писали, что на набережной Фонтанки появилось пространство для уличных художников "Точка Сборки".

Фото: Facebook / pdiaspora