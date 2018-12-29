Троллейбусы маршрута №7 будут следовать от станции “Таллинская улица” по действующей трассе до станции “Съезжинская улица”.

В Петроградском районе из-за прокладки труб изменится движение троллейбуса . Об этом сообщает ГУП "Горэлектротранс" .

Так, в связи с починкой труб, троллейбусы маршрута №7 будут следовать от станции "Таллинская улица" по действующей трассе до станции "Съезжинская улица".

Отметим, что маршрут изменится с 26 по 28 января с 01:00 до 05:00.

Напомним, прокладка теплосетей в будет осуществляться в эти выходные дни, около дома 20 по Петровскому проспекту.

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