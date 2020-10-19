17 апреля в Ломоносове состоится молодёжный эко-субботник

Акция приурочена ко Дню Земли.

В субботу, 17 апреля, в 11:00 в Ломоносове на террритории зоны отдыха на Красном пруду состоится молодёжная эко-акция "Чистый берег". Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщили в пресс-службе администрации Петродворцового района.

Волонтёры очистят прибрежную зону от мусора, тем самым напомнят отдыхающим о соблюдении чистоты в популярном месте отдыха граждан.

Сбор добровольцев будет проходить в городе Ломоносове, на перекрёстке Краснопрудской ул. и Сойкинской дор. Участие в акции могут принять граждане от 15 до 35 лет. Необходимый инвентарь для уборки территории будет выдан на месте.

Ранее мы писали, что администрация опубликовала график субботников в Выборге.

Фото: pixabay.com