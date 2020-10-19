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17 апреля в Ломоносове состоится молодёжный эко-субботник
Сегодня, 15:14
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kraratau27

17 апреля в Ломоносове состоится молодёжный эко-субботник

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Акция приурочена ко Дню Земли.

В субботу, 17 апреля, в 11:00 в Ломоносове на террритории зоны отдыха на Красном пруду состоится молодёжная эко-акция "Чистый берег". Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщили в пресс-службе администрации Петродворцового района. 

Волонтёры очистят прибрежную зону от мусора, тем самым напомнят отдыхающим о соблюдении чистоты в популярном месте отдыха граждан. 

Сбор добровольцев будет проходить в городе Ломоносове, на перекрёстке Краснопрудской ул. и Сойкинской дор. Участие в акции могут принять граждане от 15 до 35 лет. Необходимый инвентарь для уборки территории будет выдан на месте. 

Ранее мы писали, что администрация опубликовала график субботников в Выборге. 

Фото: pixabay.com

Теги: петродворцовый район, эко-субботник
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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