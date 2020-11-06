В Петрикирхе стартует музыкальный фестиваль

Всего пройдет 8 концертов.

В субботу, 22 мая, стартует музыкальный фестиваль "Органные белые ночи в Петрикирхе", который продлится до 10 июля.

Невероятная волнующая атмосфера зала Петрикирхе, прекрасная музыка в исполнении блистательных органистов на самом большом и единственном в своем роде, редко звучащем церковном органе Петербурга Willi Peter. отмечают организаторы

Помимо красивой музыки зрители увидят необычные красочные образы, которые возникнут на арочном куполе благодаря специальному световому оформлению и мэппингу.

Гости также получат скидку на прогулку "По рекам и каналам Петербурга".

Концерты продолжительностью 1 час 15 минут будут проходить по субботам, в 19:00 и 22:00. Посетителей просят приходить в масках и соблюдать дистанцию.

Ранее мы писали, что KREC выступит на ROOF FEST 22 мая.

Фото: vk.com/petrikirchespb