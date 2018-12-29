Жительница Петергофа выпала из окна и приземлилась на козырек парадной

Женщину отвезли в больницу №26.

В четверг, 17 января, в Петергофе произошел несчастный случай с одной местной жительницей. Женщина выпала из окна второго этажа на Гостилицком шоссе. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам свидетелей, незнакомка приземлилась на козырек парадной дома №7. Личность женщины не установлена. Известно, что до прибытия сотрудников полиции ее забрала бригада скорой помощи. По предварительным данным, пострадавшая сейчас находится в больнице №26.

В настоящий момент стражи порядка разбираются в подробностях случившегося. Они опрашивают свидетелей, пытаясь узнать информацию о незнакомке и обстоятельствах инцидента.

Ранее мы писали, что в Петербурге из окна пятого этажа выпала пьяная девушка.

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