В Петербурге из окна пятого этажа выпала пьяная девушка

Несовершеннолетняя гражданка Украины в этот момент ссорилась с матерью.

В четверг, 10 января, в Адмиралтейском районе Петербурга произошла трагедия. На Малодетскосельском проспекте разбилась 17-летняя девушка. Она выпала из окна пятого этажа съемной квартиры. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около 15:30 мск. Известно, что девушка случайно выпала из окна во время ссоры с матерью. В этот момент она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Полученные в результате падения травмы оказались несовместимы с жизнью.

Ранее мы писали, что петербургская школьница выжила после падения с девятого этажа.

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