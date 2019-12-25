Во Всеволожске 16-летняя девушка сбежала из дома с бывшим сожителем матери

Накануне беглянка сильно поссорилась с матерью.

В субботу, 11 июля, в полицию обратилась 39-летняя жительница города Всеволожск и заявила о побеге своей несовершеннолетней дочери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, накануне она сильно поссорилась со своей 16-летней дочерью. После этого юная особа сбежала из дома вместе с бывшим сожителем матери, 47-летним уроженцем Армении.

Мужчина увез девушку в неизвестном направлении. Спустя сутки беглянка не вернулась домой, ее телефон был выключен. По словам женщины, ее дочь и раньше уходила из дома.

В воскресенье, 12 июля, девушку отыскали и передали в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV