В Петергофе задержали туриста из-за съемки на квадрокоптер

Мужчина хотел заснять достопримечательности музея, но использовать дроны там запрещено.

Попытка запустить квадрокоптер в Петергофе завершилась задержанием и составлением протокола в отношении туриста из Московской области. Мужчина хотел заснять достопримечательности музея, но использовать дроны там запрещено. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Инцидент произошел накануне. Росгвардейцы, прибывшие из-за сработавшей "тревожной кнопки", увидели мужчину, пытавшегося в Нижнем парке запустить беспилотник.

Туриста задержали и передали сотрудникам полиции. В отношении мужчины составили административный протокол.

Ранее стало известно, что осенний праздник фонтанов в Петергофе отменили из-за коронавируса. Дирекция музея-заповедника просит петербуржцев остерегаться мошенников, которые "продают" билеты на закрытие фонтанов.

Фото: Piter.tv