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В Петергофе задержали мужчину, повредившего дверь соседа напильником
Сегодня, 13:28
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В Петергофе задержали мужчину, повредившего дверь соседа напильником

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Между соседом и мужчиной ранее сложились неприязненные отношения.

В ночь на 15 декабря росгвардейцы задержали мужчину, повредившего напильником дверь соседа квартиры в доме на Озерковой улице в Петергофе. Его доставили в 46-й отдел полиции. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Петербургу и области.

В полицию обратился сосед, с которым у мужчины сложились неприязненные отношения. Выяснилось, что злоумышленник повредил лакокрасочное покрытие входной двери, нацарапав на ней несколько латинских букв.

Ранее соседи спасли женщину от изнасилования в подъезде дома на Кубинской.

Фото: Piter.TV

Теги: напильник, петергоф, соседи
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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