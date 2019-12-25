В Петергофе задержали мужчину, повредившего дверь соседа напильником

Между соседом и мужчиной ранее сложились неприязненные отношения.

В ночь на 15 декабря росгвардейцы задержали мужчину, повредившего напильником дверь соседа квартиры в доме на Озерковой улице в Петергофе. Его доставили в 46-й отдел полиции. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Петербургу и области.

В полицию обратился сосед, с которым у мужчины сложились неприязненные отношения. Выяснилось, что злоумышленник повредил лакокрасочное покрытие входной двери, нацарапав на ней несколько латинских букв.

Ранее соседи спасли женщину от изнасилования в подъезде дома на Кубинской.

Фото: Piter.TV