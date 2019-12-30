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В Петергофе трактор с разгона разгребал лужи ковшом

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Местные жители сняли на видео оригинальный подход к уборке улиц.

В четверг, 16 января, жители Петродворцового района наблюдали интересную картину. Они сняли на видео трактор, который разгоняется и разгребает лужи ковшом.

Действие происходило возле дома №45 на Разводной улице в Петергофе. Местные жители заявили, что в отсутствии снега остается только разгребать лужи: "Мужик же должен отрабатывать хоть как-то, уважение таким добросовестным работникам". Другие отметили результативность такой уборки, они написали, что снега на улице теперь действительно нет.

Ранее мы писали, что петербуржцы создали петицию, в которой возмутились переплатой за отопление в теплую зиму.

Видео: ВКонтакте / Петергоф патруль

Теги: коммунальщики, трактор, уборка улиц
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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