В Петергофе трактор с разгона разгребал лужи ковшом

Местные жители сняли на видео оригинальный подход к уборке улиц.

В четверг, 16 января, жители Петродворцового района наблюдали интересную картину. Они сняли на видео трактор, который разгоняется и разгребает лужи ковшом.

Действие происходило возле дома №45 на Разводной улице в Петергофе. Местные жители заявили, что в отсутствии снега остается только разгребать лужи: "Мужик же должен отрабатывать хоть как-то, уважение таким добросовестным работникам". Другие отметили результативность такой уборки, они написали, что снега на улице теперь действительно нет.

Ранее мы писали, что петербуржцы создали петицию, в которой возмутились переплатой за отопление в теплую зиму.

Видео: ВКонтакте / Петергоф патруль