В Петергофе в течение года появится музей мирового садово-паркового искусства

Музей создадут в Большой оранжерее Нижнего парка.

Руководство ГМЗ "Петергоф" планирует организовать в Большой оранжерее Нижнего парка музей садово-паркового искусства, проект воплотят в жизнь в течение года. Об этом 7 июля сообщила гендиректор ГМЗ Елена Кальницкая на пресс-конференции в ТАСС.

На месте ресторана в оранжерее хотят сделать экспозиции по истории петергофского и мирового садово-паркового искусства по сохранившимся архивным материалам. Не исключено, что будут использованы электронные технологии. По словам Кальницкой, сотрудницы фондового отдела нашли документы, в которых рассказывается о видах растений, привезенных из-за границы и посаженных в парках Петергофа. Из архивов подняли также европейскую печатную графику, чтобы проследить использование растений в разное время за рубежом.

И нам кажется, что в Петергофе самое место такому музею. В Европе такого музея, по сути, нет. Елена Кальницкая

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Фото: Piter.TV