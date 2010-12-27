Каршеринг сбил знак и перевернулся у станции "Новый Петергоф"

Очевидцы не заметили водителя автомобиля на месте аварии.

В пятницу, 30 августа, в Петродворцовом районе у железнодорожной станции "Новый Петергоф" разбился автомобиль каршеринга. По словам очевидцев, Volkswagen Polo перевернулся на бок. Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На месте аварии не заметили водителя транспортного средства. Вероятно, он смог самостоятельно покинуть место происшествия. Сам автомобиль не только получил вмятины на кузове, но и сбил знак пешеходного перехода. Подробности происшествия уточняются.

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Фото: vk.com/spb_today