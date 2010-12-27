Гидроциклист протаранил прогулочный катер в устье Невы

У водителя не было прав на управление подобным видом транспорта.

Водитель гидроцикла на большой скорости врезался в прогулочный катер "Москва". Инцидент произошел 29 августа, около трех часов дня в устье Невы, неподалеку от судостроительного завода "Алмаз". Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Отмечается, что водитель гидроцикла гнал на большой скорости, поэтому не смог вовремя затормозить перед катером. Судя по всему, удар оказался не сильным: пассажиры катера и гидроциклист не пострадали. К серьезным повреждениям судна, которые могли бы привести к разливу нефтепродуктов в реке, авария не привела.

В настоящий момент стражи порядка ведут расследование. Вопросы остались к водителю гидроцикла, который сел за руль, не имея прав на управление подобным видом транспорта.

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