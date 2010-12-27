В Петергофе задержан грабитель с ножом

Возбуждено уголовное дело по статье 162-ой УК РФ (Разбой).

В Петергофе задержан 51-летний грабитель, напавший на подростов с ножом ради смартфона. Об этом сообщила пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Происшествие произошло 21 октября. Компания молодых людей стояла на улице рядом с домом №2, расположенным на Ботанической улице. Внезапно к ним подошёл пьяный мужчина. Он ударил одного из ребят ножом и отобрал у него телефон. После этого, преступник скрылся с места преступления. Пострадавшего госпитализировали с резаными ранами шеи и подбородка.

Очевидцы позвонили в правоохранительные органы. Опрос свидетелей и пострадавшего поспособствовал розыску. Вневедомственной охране удалось по "горячим следам" найти злоумышленника. Он сидел на скамейке в соседнем дворе. Увидев патрульный автомобиль, мужчина попытался скрыться. Однако стражи порядка произвели задержание. Смартфон и нож были изъяты.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти повышается уровень формацевтики.

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