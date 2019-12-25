В метро Петербурга рассказали о первом ТЦ и станции "Гостиный двор"

Большой Гостиный двор строили в 1761–1785 гг. по проекту французского мастера Жана Батиста Валлен-Деламота.

Сотрудники петербургского метрополитена рассказали о первом и самом старинном торговом центре города. В 1967 году в этом здании открылся наземный вестибюль станции "Гостиный двор". Об этом пишет пресс-служба городской подземки в "Яндекс. Дзен".

Большой Гостиный двор строили в 1761–1785 гг. по проекту французского мастера Жана Батиста Валлен-Деламота. Он был первым в России профессором архитектуры Императорской Академии художеств, наставником Ивана Старова и Василия Баженова.

Здание, построенное в стиле классицизма, имеет периметр больше километра. Ранее в Гостином дворе покупали подарки и новые ткани для платьев. Многие знаменитые писатели такие, как Иван Крылов, Александр Пушкин и Николай Гоголь, не раз искали в стенах Гостиного двора героев для своих будущих произведений.

Ранее в метро Петербурга показали ход ремонта эскалаторов на станции "Технологический институт-1".

Фото: пресс-служба петербургского метрополитена