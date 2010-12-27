Воры лишили школьников Колпино компьютеров в преддверии учебного года

Злоумышленники похитили девять ноутбуков и лицензионное программное обеспечение.

В понедельник, 20 августа, двое неизвестных мужчин ограбили школу в Колпинском районе. Об этом стало известно после обращения директора Татьяны Зыряковой в местный отдел полиции.

В заявлении женщины говорится, что из школы №461 по ул. Машиностроителей, 7 в период с 6 по 20 августа злоумышленники украли 9 ноутбуков фирм Asus и Aguarius. Помимо этого, преступники украли лицензионное программное обеспечение. Общий ущерб составил 634 643 рублей.

В этом году учебный год у школьников Санкт-Петербурга начнётся не 1 сентября, а перенесется на два дня вперед. Тем не менее, торжественные линейки для почти 500 тысяч учащихся традиционно состоятся в День Знаний.

Ранее на Pitert.TV: В Колпино установят памятник купцу Полотнову

Фото: pixabay.com