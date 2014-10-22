В Петербурге значительно снизились продажи новых автомобилей

Спрос упал из-за нескольких причин.

В Петербурге в дилерских центрах за апрель количество покупок автомобилей снизилось на 62%, если сравнивать данный показатель с тем же периодом за прошлый год. Об этом сообщили в "Коммерсанте".

По предварительным данным, спрос на новые машины угасает из-за высоких ставок по кредитам и роста цен на иномарки.

Гендиректор сети "Аларм-Моторс Холдинг" Роман Слуцкий отметил, что ключевая ставка Центробанка не должна превышать отметку в 12%. Сейчас процентные ставки для многих горожан очень высокие.

Ранее на Piter.tv: петербуржцы смогут бронировать самокаты через приложение Яндекс Go.

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