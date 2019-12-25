В Петербурге жильцы дома помогли задержать домушника

Второй соучастник скрылся.

В Кировском районе Петербурга жильцы дома помогли задержать мужчину, пытавшегося проникнуть в квартиру. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Днем 27 июля в полицию поступило сообщение от жителя дома 4 по улице Солдата Корзуна о том, что посторонний мужчина пытался вскрыть дверь соседней квартиры. Прибывшие оперативно полицейские установили, что в квартиру пытался проникнуть неработающий 27-летний уроженец сопредельного государства совместно еще с одним человеком. Злоумышленника задержали жители дома.

Задержанный доставлен в полицию, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проводится поиск соучастника.

Вор ограбил покупателя в магазине на Ветеранов.

Фото: МВД