В Петербурге женщина отказалась отдавать грабителю телефон и получила удар ножом

Инцидент произошёл в лифте.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 5 марта мужчина ударил ножом женщину в лифте после неудачной попытки отобрать у неё телефон.

Известно, что злоумышленник зашёл с потерпевшей в кабину лифта дома №4/1 по ул. Котина и потребовал отдать смартфон.

После отказа завязалась драка, женщина стала оказывать сопротивление. Тогда мужчина дважды ударил её ножом и, ничего не похитив, ушёл.

Женщина в состоянии средней тяжести госпитализирована.

В лифте находилась камера видеонаблюдения.

Сейчас подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой")

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Фото: Pixabay