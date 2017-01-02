В Петербурге жена закончила ссору с мужем двумя ударами ножниц

Возбуждено уголовное дело.

В Адмиралтейском районе Петербурга ссора между женой и мужем закончилась госпитализацией последнего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

К правоохранительным органом обратился мужчина 1972 года рождения. Он заявил, что жена ткнула его в бок живота ножницами в квартире на набережной реки Фонтанки, 129. Пострадавшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии из комнаты в коммунальной квартире ночью 26 декабря.

Сотрудники задержали в указанной квартире женщину 1970 года рождения. Она призналась, что в ходе внезапно возникшей ссоры нанесла мужу не менее двух ударов ножницам в живот и грудную клетку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее на Piter.TV: в центре Петербурга таксист избил и ограбил пассажирку.

Фото: Pixabay