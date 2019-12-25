В Петербурге завершился сезон навигации и разводки мостов по графику

Следующий сезон начнется в апреле 2022 года.

В Петербурге с 30 ноября завершается сезон навигации по Неве и регулярной разводки мостов. Об этом сообщили в пресс-службе "Мостотреста".

Разводки мостов по графику на Неве и Малой Неве не будут проводиться с 30 ноября по 10 апреля, а на рукавах Невы – с 15 ноября по 20 апреля. При этом мосты, расположенные на Неве и Большой Неве (Литейный, Троицкий, Дворцовый, Благовещенский) разведутся в ночь на 1 декабря.

Напомним, в декабре запланированы технологические разводки мостов для подготовки переправ к зиме. Для этих целей предусмотрен отдельный график, который пресс-служба организации опубликует позже. Кроме того, мосты могут разводить для пропуска единичных судов, при технической необходимости и в целях предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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