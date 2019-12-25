Ремонт дороги на Среднегаванском проспекте занял 1,5 месяца

В понедельник, 28 июня, завершился ремонт на Среднегаванском проспекте на Васильевском острове. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
Протяженность проспекта составляет 660 метров. По всей длине подрядчик заменил асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, заменил бортовые камни, восстановил благоустройство. Работы велись полтора месяца.
Ранее Piter.TV сообщил о начале ремонта на Детской улице. Он продлится до середины августа.
Фото: пресс-служба КРТИ
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