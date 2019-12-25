Ремонт дороги на Среднегаванском проспекте занял 1,5 месяца

На данный момент трасса полностью открыта для движения автомобилей и велосипедистов.

В понедельник, 28 июня, завершился ремонт на Среднегаванском проспекте на Васильевском острове. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Протяженность проспекта составляет 660 метров. По всей длине подрядчик заменил асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, заменил бортовые камни, восстановил благоустройство. Работы велись полтора месяца.

Ранее Piter.TV сообщил о начале ремонта на Детской улице. Он продлится до середины августа.

Фото: пресс-служба КРТИ