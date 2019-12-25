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Ремонт дороги на Детской улице продлится до середины августа
Сегодня, 12:03
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Ремонт дороги на Детской улице продлится до середины августа

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Стоимость работ составит почти 55 млн рублей.

С 26 июня на Детской улице на Васильевском острове начинается ремонт дороги. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Подрядчик ООО "СК"Орион Плюс" заменит покрытие проезжей части и тротуаров, приведет в порядок бортовые камни и восстановит благоустройство. Работы будут идти на протяжении 1,22 км. Они продлятся до середины августа 2021 года. Ремонт оценили в 54,9 млн рублей. 

Движение транспорта будут поэтапно ограничивать. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители Васильевского острова собирают подписи против северного намыва. 

Фото: Piter.TV

Теги: дорожное покрытие, ремонт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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