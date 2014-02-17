В Петербурге завершился капремонт участка набережной канала Грибоедова

Протяженность ремонтируемого участка составила 280 метров.

В Петербурге завершился капитальный ремонт участка от дома № 131 до Могилевского моста набережной канала Грибоедова. В четверг, 2 сентября, качество работ проверили председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин и директор СПб ГБУ "Мостотрест" Андрей Кочин. Об этом сообщили в пресс-службе "Мостотрест".

Ход ремонтных работ контролировал КГИОП, поскольку набережная канала Грибоедова входит в список объектов культурного наследия федерального значения. Подрядчик обязан был сохранить набережную в первоначальном виде.

Раньше набережные строились на деревянном свайном основании. Но со временем сооружение теряет свою несущую способность. Нашей задачей было – перейти на железобетонные конструкции. Андрей Левакин, председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

По словам Андрея Кочина, ремонт был крайне необходим, поскольку на данном участке в стенке набережной появились дефекты: наблюдались сдвиг отдельных камней гранитной облицовки в сторону воды, просадка тротуарных плит, раствор заполнения швов между камнями облицовки выветрился.

Подрядчик приступил к работам в 2019 году. Согласно контракту, работы должны были завершиться в октябре этого года. Однако губернатор Петербурга Александр Беглов поручил завершить ремонт раньше в связи с началом учебного года.

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Фото: Piter.tv