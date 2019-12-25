КРТИ просит Смольный выделить ещё 8 млрд рублей на ремонт дорог

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга просит Смольный выделить ещё 8,3 млрд рублей на 2022 год и 8,9 млрд рублей – на 2023 год. Средства будут направлены на ремонт городских дорог. Об этом в ходе нулевых чтениях городского бюджета в Законодательном собрании заявил глава комитета Андрей Левакин.
Также в 2022 году комитет нуждается в 1,4 млрд рублей, который пойдут на ремонт 15 км трамвайных путей, и в 2,5 млрд рублей на капитальный ремонт дорог.
Ранее стало известно, что в Петербурге планируют отремонтировать 106 км дорог в текущем году.
Фото: Piter.tv
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