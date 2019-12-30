Фасады доходного дома Галунова отремонтировали впервые за 140 лет: взгляд Piter.TV

На проведение работ по капитальному ремонту внешнего и внутреннего фасада исторического дома было потрачено 172 миллиона рублей.

В Петербурге завершились реставрационные работы внешнего и внутреннего фасадов доходного дома Галунова, расположенного на проспекте Бакунина, 2-й Советской и Дегтярной улице . Для проведения работ Фонд капитального ремонта заключил договор подряда с организацией "С-Индустрия" в апреле прошлого года.

Необходимо отметить объем выполненных работ за короткий промежуток времени, а именно 16 тысяч квадратов за 147 дней без потери качества и без нарушения технологии и методики, согласованной с КГИОП производства работ. Ремонт проводился под надзором Фонда капитального ремонта, авторского фонда, КГИОП, собственников и администрации района. Максим Колеватов, заместитель начальника отдела строительного контроля Фонда капитального ремонта

Во время выполнения работ были устранены аварийные участки на несущей поверхности дома, обновлена или полностью заменена лепнина. Всего рабочие восстановили порядка 40% лепного декора. Зданию вернули исторические двери, воссозданные по образцам из твердых пород дерева. В октябре прошлого года были установлены обновленные чугунные балконы, ранее находившиеся в аварийном состоянии.

После установки строительных лесов на данном объекте мы увидели удручающее состояние венчающего карниза, не соответствующее нормативному состоянию. Если бы мы не предприняли никаких действий, то уже к следующей весне от фасада, скорее всего, ничего бы не осталось. Подрядчик совместно с ТСЖ и при курировании администрации Центрального района произвел замену открытий по периметру в зоне выполнения работ. Максим Колеватов, заместитель начальника отдела строительного контроля Фонда капитального ремонта

Историческое здание было построено в 1880 году по проекту архитектора А.В. Иванова. До недавнего времени фасады дома ни разу не ремонтировали.



Ранее "Российская газета" назвала фасады дома Галунова самым крупным и дорогим объектом реставрации в Петербурге в 2019 году.

Видео: Piter.TV. Фото: citywalls.ru, Piter.TV