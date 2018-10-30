В Петербурге завершился финал Стальной хоккейной лиги

В финале турнира, объединившего ветеранов боевых действий и участников СВО, уральцы разгромили тюменское "Динамо" со счётом 6:0. Победителям вручили кубок из стали высшего качества.

В Петербурге на льду спорткомплекса "Хоккейный город" завершился первый в истории финальный турнир Стальной хоккейной лиги. Чемпионом стала команда СКА Центрального военного округа из Екатеринбурга, разгромившая в финале тюменское "Динамо" со счётом 6:0. Соревнования проходили при поддержке губернатора Александра Беглова и правительства города.

Перед началом матча состоялась церемония закрытия сезона, включающая выступления воздушных гимнасток и показ видеофильма о первом сезоне лиги, где отмечалось, что в командах выступают защитники Родины. С напутственным словом к хоккеистам обратился епископ Кронштадтский владыка Вениамин.

С первых минут встречи сибиряки из Тюмени захватили инициативу, но оборона екатеринбуржцев выстояла. Первый гол в конце первого периода забил Юрий Тимофеев, реализовав большинство. Во втором отрезке армейцы удвоили преимущество усилиями Александра Лавроненко, а менее чем через две минуты Андрей Мельник довёл счёт до 3:0. В заключительной трети Лавроненко оформил дубль, затем отличились Владислав Кузнецов и Евгений Буторин, установив окончательный счёт 6:0.

После финала организаторы провели церемонию закрытия, на которую пригласили все команды финального этапа, включая "Крылатую гвардию" (Ижевск), "Мирных людей" (Самара), "Динамо-Ратник" (Челябинск), петербургские "Нева-Бастион" и "Нева-Бастион-2", а также команду "Русь" (Росгвардия). Казачий ансамбль "Атаман" исполнил песню "Богатырская наша сила". На большом экране показали видеоклип, посвящённый первому сезону лиги, который объединил команды из 20 регионов России.

Ранее СКА объявил о переходе американского хоккеиста Гримальди.

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