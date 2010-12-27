В Петербурге завершился первый Дрезденский бал

На него приехали мировые оперные звезды.

В Петербурге 31 августа прошел Дрезденский оперный бал.

Крупнейший в Европе Дрезденский оперный бал впервые прошел за пределами Германии. В рамках события ведущие российские и немецкие артисты выступили в в Михайловском театре, Большом зале филармонии и на площади Искусств.

"Уверен, что первый Дрезденский бал в Санкт-Петербурге пройдет с огромным успехом и станет традиционным, полным ярких культурных событий, благотворительных и просветительских начинаний", – сказал в своем приветственном слове президент России Владимир Путин.

В гала-шоу приняли участие оперные звезды Альбина Шагимуратова, Надя Михаэль, Стивен Гулд, а также народный артист России виолончелист Сергей Ролдугин и оркестр Михайловского театра под управлением Массимо Дзанетти.

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Фото: Pxhere