В Петербурге закончилось расследование дела "дерзких ювелиров"

31 января 2018 года они вынесли более 1,1 тысячи единиц украшений, общая стоимость которых превысила девять миллионов рублей, а также устроили перестрелку с полицейскими.

Следком Петербурга завершил расследование громкого дела об ограблении ювелирного салона на проспекте Большевиков. Ограбление произошло 31 января 2018 года. Тогда грабители вынесли более 1,1 тысячи единиц украшений, общая стоимость которых превысила девять миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Обвинение на данный момент предъявлено двум участникам банды, третьему удалось убежать. Год назад двое мужчин ворвались в магазин, стали угрожать кассиру оружием и набивать пакеты украшениями с витрин. На машине злоумышленники поехали к выезду из города. На перекрестке Ириновского и Индустриального проспектов участники группы открыли стрельбу по полицейским, которые к тому времени успели получить ориентировку на автомобиль. Один из полицейских оказался ранен, в ответ сотрудники ранили двух гангстеров, третий убежал. Сейчас он находится в международном розыске.

Двум задержанным мужчинам предъявлены обвинения в бандитизме, незаконном хранении оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Видео: Следком