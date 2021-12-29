В Петербурге завершается весенняя помывка фасадов нежилых зданий

Сейчас процент выполненных работ составляет 98%.

В Петербурге после зимы привели в порядок фасады более 4 700 зданий, находящихся в ведении городской власти. Работы ведутся в рамках месячника по благоустройству, который завершится 30 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата вице-губернатора Петербурга Анатолия Повелия.

Сейчас процент выполненных работ в зданиях, где собственником является город – высокий – в порядок приведены 4723 здания из 4804, что составляет 98%. Анатолий Повелий

Ведомственный контроль за проведением ежегодной помывки фасадов нежилых зданий ведут специалисты ГАТИ. В Петербурге расположены более 43 тысяч зданий, из которых около 39 тысяч находятся в частной или федеральной собственности, владельцы которых также обязаны проводить помывку фасадов не реже 1 раза в год.

Ранее на Piter.TV: Более 200 млн "квадратов" петербургских дворов привели в порядок.

Фото: Piter.tv (архив)